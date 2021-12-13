حركة فتح تثمن الموقف التاريخى المصرى الثابت تجاه القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لوزارة الخارجية، استعرض الشيخ، آخر التطورات السياسية والمستجدات على الساحة الفلسطينية والمنطقة، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية ما بين فلسطين ومصر، مُثمنا الدور والموقف التاريخى والقومى المصرى الثابت حكومةً وشعباً من القضية الفلسطينية.

ومن جانبه، صرح السفير طايل فى أعقاب اللقاء أن الفترة الحالية تشهد تكثيفا للتنسيق على جميع المستويات بين الشقيقتين مصر وفلسطين، وفى مجمل الملفات المختلفة، بما فى ذلك سبل إحياء عملية السلام على أساس المرجعيات الدولية وحل الدولتين وفقا لحدود عام 1967، بالاضافة إلى ملفات الاستيطان ووضع القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وملف المصالحة الوطنية، وكذلك الجهود المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة وبدء المرحلة الثانية من المبادرة المصرية بعد أن تم الانتهاء من مرحلة إزالة الأنقاض.