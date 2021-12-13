إطلاق المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وأكدت لجنة الإعمار المصرية، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية المصرية أثناء إعادة إعمار غزة بالاستعانة بالأيدى العاملة والشركات والمقاولين الفلسطينيين القادرين على العمل.

وأضافت اللجنة، خلال احتفالية بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار غزة، اليوم الإثنين، أن أسس الإعمار التى تم الموافقة عليها وضعت ليلمسها جميع فئات الشعب الفلسطينى المتضرر.

وأضافت أن إعادة الإعمار تأتى لتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب الفلسطينى كمساهمة من الشعب المصرى.