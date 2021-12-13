الرقابة الإدارية تذيع الفيلم الرسمى للدورة التاسعة من مؤتمر مكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - نشرت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير حسن عبد الشافى على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيلم قصير بعنوان جهود الدولة المصرية فى مجال منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية، ويعد هذا الفيلم الرسمى للدورة التاسعة من مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد فى مدينة بشرم الشيخ.





ونشرت هيئة الرقابة الإدارية فى بيان لها، جاء نصه: "الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يشهد مراسم رفع الأعلام بصورة مشتركة بحضور الرئيس الحالى للمؤتمر الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس السابق للمؤتمر السيد حارب سعيد العميمى رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والدكتورة غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. وبدأت اليوم وقائع مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمقام فى شرم الشيخ. وستعزز الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقده فى الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021 الجهود المبذولة لاستعادة الأمانة العامة، وتعزيز التنمية المستدامة، والتعافى بنزاهة من جائحة كوفيد-19 وضمان الاستقرار الاقتصادى والسياسى ووضع اجندة الاعمال الدولية لمكافحة الفساد خلال السنوات القادمة. وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرجع العالمى لمكافحة الفساد، وكيفية التعاون بين دول العالم فى المجالات المرتبطة، وانضمت مصر للاتفاقية فى ديسمبر 2003 إيمانا منها بأهمية التضافر الدولى لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم.

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