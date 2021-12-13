إعادة إعمار غزة.. تعرف على مشروعات المرحلة الثانية

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عمرو عارف، مدير المشروعات بعمليات إعادة الإعمار فى غزة، إن المرحلة الأولى من خطة إعمار غزة شهدت إزالة الركام بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالبدء فى إزالة الركام ودخول الآليات المصرية لبدء الإعمار، وتم انهاء المرحلة الأولى فى 65 يوما، وتم رفع 85 ألف متر من الركام.





وأضاف خلال احتفالية بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار غزة، اليوم الإثنين، أن المرحلة الثانية من الإعمار تتضمن مشروعات تطوير الوجهة البحرية للكورنيش وتم البدء فيه. وأوضح أن من ضمن المشروعات أيضَا إنشاء تجمعات سكنية وهم 3 مدن، ومشروع تطوير التقاطعات الهامة بميدان الشجاعية لفك الاختناقات فى المنطقة.

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