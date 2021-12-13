وزير الخارجية يتوجه إلى قبرص

جدة - نرمين السيد - ومن المنتظر عقد مباحثات بين الجانبين تتناول جميع أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الزيارة تأتى فى إطار الدفع المستمر للعلاقات الثنائية والمتابعة لنتائج اجتماع اللجنة العليا للتعاون المصرى القبرصى والتى تم تدشينها فى القاهرة فى سبتمبر الماضى برئاسة رئيسى البلدين، وكذلك التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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