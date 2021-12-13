وزيرة البيئة: نسعى للتعاون مع الصحة بشركاتها العامة والخاصة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن وزارة الصحة وهيئة الدواء بالوقت الحالى يمثلون الذراع التنفيذي لوزارة البيئة، مضيفة: "إننا نسعى إلى أجراء تعاون وثيق مع الصحة بشركاتها العامة والخاصة لارتباطها الوثيق بالبيئة"، مشيرة إلى العلاقة الوطيدة بين الصحة والبيئة.
وأوضحت فؤاد في كلمتها في إطار فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة وشركة سانوفى، المقامة فى إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، اليوم الاثنين، أن مبادرة دعم جهود آثار التغير المناخي مع وزارة البيئة التى جاءت من قبل الشركة العالمية للدواء سانوفي مؤثرة جدا وتهدف إلى خدمة المجتمع المحلي.
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