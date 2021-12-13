مصر تطلق المرحلة الثانية من إعادة اعمار قطاع غزة بعد قليل

يعلن الوفد الهندسى المصري في غزة، بعد قليل، بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار القطاع، وذلك في مؤتمر داخل فندق المشتل بغزة بحضور وفود حكومية وفصائلية فلسطين.

وقال مسئول حكومي في قطاع غزة، إنه من المقرر الإعلان الاثنين عن بدء المرحلة الثانية من المشاريع التي تشرف عليها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير في مايو الماضي.

وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان، إن إعلان بدء المرحلة الثانية من إعادة الإعمار سيتم بالتزامن مع وصول وفد هندسي مصري، لافتا إلى أن زيارة الوفد الهندسي لغزة تأتي في سياق دوري لمناقشة المخططات وأعمال التنفيذ الجارية في إعادة عملية إعمار قطاع غزة، وما دمره الاحتلال في عدوان مايو الماضي.

وأشار "سرحان" في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى أن وزارة الأشغال تتناقش مع هذا الوفد المصري خلال الزيارات لغزة، وكيفية تسريع عملية إعادة الإعمار، والخطوات التالية من الإعمار وإنشاء المجمعات السكنية.

وتوقع ناجى سرحان أن تبدأ مصر بعملية إعمار إنشاء المجمعات السكنية الثلاثة (المدرسة الأمريكية شمال غزة، ومنطقة المحاربين القدامى في الكرامة، والزهراء في الوسطى) وهو ما يزيد عن 3 آلاف وحدة سكنية التي أعلنت عنها مصر سابقًا، مرجحا أن يتم الإعلان عن البدء في تلك المجمعات السكنية وعمليات التسوية لها.

وبخصوص خسائر العدوان الأخيرة على غزة، أكد وكيل وزارة الاشغال في غزة، سرحان، أن العدوان الإسرائيلي في مايو 2021 خلف خسائر مادية مباشرة بقيمة 450 مليون دولار، فضلاً عن الخسائر غير المباشرة، وتمثلت أضرار قطاع الإسكان في هدم قرابة 1650 وحدة سكنية بشكل كلي، وما يزيد عن 60 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.

وأوضح سرحان، أن الأضرار المباشرة في القطاعات الأخرى من بنى تحتية ومنشآت اقتصادية وزراعية وتعليمية وصحية، قدرت قيمتها بحوالي 150 مليون دولار، وقرابة 95 مليون في قطاع التنمية الاقتصادية و30 مليون في التنمية الاجتماعية، مؤكدا أنه لا يوجد أي تعهدات لإعادة إعمار الأبراج السكنية المهدومة كليًا حتى الآن.