انطلاق احتفالية بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار غزة

أعلن الوفد الهندسى المصرى فى قطاع غزة، منذ قليل، عن بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار القطاع، وذلك خلال الاحتفالية التى عقدت داخل فندق المشتل بغزة، بحضور وفود حكومية وفصائلية فلسطينية.

وكان مسئول حكومي في قطاع غزة، قال فى تصريحات صحفية منذ قليل، إنه من المقرر الإعلان الإثنين عن بدء المرحلة الثانية من المشاريع التي تشرف عليها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير في مايو الماضي.

وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان، إن إعلان بدء المرحلة الثانية من إعادة الإعمار سيتم بالتزامن مع وصول وفد هندسي مصري، لافتا إلى أن زيارة الوفد الهندسي لغزة تأتي في سياق دوري لمناقشة المخططات وأعمال التنفيذ الجارية في إعادة عملية إعمار قطاع غزة، وما دمره الاحتلال في عدوان مايو الماضي.