أعلن الوفد الهندسى المصرى فى قطاع غزة، منذ قليل، عن بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار القطاع، وذلك خلال الاحتفالية التى عقدت داخل فندق المشتل بغزة، بحضور وفود حكومية وفصائلية فلسطينية.
وكان مسئول حكومي في قطاع غزة، قال فى تصريحات صحفية منذ قليل، إنه من المقرر الإعلان الإثنين عن بدء المرحلة الثانية من المشاريع التي تشرف عليها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير في مايو الماضي.
وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان، إن إعلان بدء المرحلة الثانية من إعادة الإعمار سيتم بالتزامن مع وصول وفد هندسي مصري، لافتا إلى أن زيارة الوفد الهندسي لغزة تأتي في سياق دوري لمناقشة المخططات وأعمال التنفيذ الجارية في إعادة عملية إعمار قطاع غزة، وما دمره الاحتلال في عدوان مايو الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق احتفالية بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.