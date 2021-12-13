محمد صلاح فى القائمة النهائية لجائزة "جلوب سوكر" لأفضل فى العالم 2021

تواجد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، على رأس المرشحين فى القائمة النهائية للحصول على جائزة أفضل لاعب فى العالم بالعام الجارى 2021 من "جلوب سوكر".

وأعلنت اللجنة المنظمة لحفل جوائز "جلوب سوكر" 2021 القائمة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم والتى تضم 6 لاعبين، وعلى رأسهم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وينافس محمد صلاح كل من: روبرت ليفاندوفسكى، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، وكيليان مبابى.

ومن المقرر أن يقام حفل جوائز جلوب سوكر 2021، يوم الـ 27 من شهر ديسمبر فى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات إكسبو دبي.

وكان حساب جوائز جلوب سوكر بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن فى نوفمبر الماضى قائمة تضم 21 لاعباً للمنافسة على جائزة أفضل لاعب هم: محمد صلاح، نيمار دا سيلفا، ميسي، كريستيانو رونالدو، روبرت ليفاندوفيسكي، نجولو كانتي، هاري كين، جورجينيو، برونو فيرنانديز، دوناروما، روبن دياز، دي بروين، نيكولا باريلا، كريم بنزيما، سيزار أزبيليكويتا، ماركو فيراتي، توماس مولر، كيليان مبابي، ماركينيوس، جوشوا كيميتش.