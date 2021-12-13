"لجنة إعمار غزة": نستعين بالأيدى العاملة الفلسطينية ونخفف الأعباء على الأشقاء

وجهت اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة، الشكر للحاضرين لاحتفالية إعادة إعمار غزة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي . وقالت اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة: نود أن نؤكد أن توجيهات القيادة السياسية لإعادة إعمار غزة هي الاستعانة بالأيدى العاملة الفلسطينية والمقاولين لبدء عمليات إعادة الإعمار. وأوضحت اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة، أن أسس الإعمار التي تم الاتفاق عليها من الجانبين وضعت ليلمسها فئات الشعب الفلسطينى المتضرر لتخفيف الأعباء على الشعب الفلسطيني، ومساهمة مصرية لاستكمال الدور المحورى المصرى اتجاه قطاع غزة .

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