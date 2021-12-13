ألقت إحدى منظمات احتفالية إعادة إعمار غزة، كلمة قالت فيها إن مصر هى استقامة الأرض ، ورايتنا العالية وجزيرة الأمل المتبقية، ومصر بالنسبة لفلسطين هي الدنيا كلها ، والناس هنا مصريون الهوى والأمنيات فالعلاقة بين مصر وفلسطين علاقة تاريخية برزت بجهودها في كافة مناحى الحياة المختلفة بين الحياة .
وأضافت إحدى منظمات احتفالية إعادة إعمار غزة،: ستبقى مصر دوما الحاضر الرئيسى للقضية الفلسطينية وستظل القاعدة أنه في الأيام الصعاب تظهر المعادن وفى المحن والشدائد يبرز الرجال، لطالما كان معدن المصريين أصيلا لا تشوبه شائبة يمتازون بالعزة والعروبة ودوما ما أثبت المصريون أن مواقفهم نبيلة تجاه القضية الفلسطينية.
وتابعت إحدى منظمات احتفالية إعادة إعمار غزة،: ما يحدث الآن ما هو إلا لقناعة لم تتغير لدى صانعى القرار المصرى فلم تتأخر مصر يوميا عن القضية الفلسطينية، وما ادخرت جهدا في في حقوق الشعب الفلسطيني، فكل التحية للشعب المصرى شعبا وحكوما.
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