/665928/أسعار-اللحوم-وبطاقات-التموين-وفواتير-الكهرباء-قضايا-الساعة-أمام-اللجان-النوعية-بالبرلمان

مجموعة من الملفات البرلمانية الشائكة، اشتبك معها أعضاء مجلس النواب خلال حضورهم اجتماعات اللجان النوعية اليوم، والتي تعد ساحة للتفاعلات الساخنة حول القضايا الرقابية والتشريعية والخدمية بين النواب والمسوؤلين.

ويرصد دوت الخليج حصاد أعمال اللجان البرلمانية، والتي تطرقت إلى بطاقات التموين المتعلقة بأصحاب تكافل وكرامة، بخلاف توصيات صدرت بشكل شديد اللهجة من زراعة النواب، بالإضافة إلى توصيات من لجنة الصحة بالشيوخ للتفتيش على ورقابة 75 ألف صيدلية في البلاد.

وزير التموين

تمتاز لقاءات الوزير علي المصيلحي بنواب البرلمان بأهمية خاصة، حيث يخوض وزير التموين والتجارة الداخلية في العديد من الملفات المرتبطة بقضايا الساعة، وتأتي تصريحاته لتستحوذ على اهتمامات النواب الممثلين لدوائرهم.

وفي هذا الإطار الخدمي والرقابي، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تدعم المواطن في مجالات شتى، من خلال برامج متعددة لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، موضحا أنه أصدر قرارا بأن من يحصل على معاش تكافل وكرامة يحصل علي بطاقة تموينية.

وقد استجاب الوزير لطلبات النواب بالحضور من أجل استيضاح سياسة الوزارة بشأن كون البلاد تحتفظ باكتفاء ذاتي من السلع الأساسية كالارز والسكر والزيت والقمح رغم الارتفاع الكبير في هذه السلع عالميا، قبل أن يؤكد: اللحوم اسعارها بدأت تراجع وهناك توزيع جيد بجميع محافظات مصر من خلال المنافذ التابعة للدولة.

وقد أمد المصيلحي النواب بمعلومات قيمة، أوضح خلالها: أصدرنا أكثر ٦٥٠ ألف بطاقة تموين لاصحاب معاش تكافل وكرامة خلال 3 سنوات الماضية ولازالنا نتلقي طلبات، وقال إن التحول الرقمي ووجود قاعدة بيانات دقيقة يساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه.

القراءات الخاطئة

اهتمت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة حسام عوض الله، بموضوعات جماهيرية وشديدة الأهمية، حيث فتحت ملف القراءات الخاطئة للفواتير، بالإضافة لطلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر معتوق، بشأن المطالبة بإعفاء مستشفى الناس من سداد قيمة فاتورة الكهرباء أو نصف القيمة، حيث أن هذه المستشفى قائمة على التبرعات ومتخصصة في جراحات القلب للأطفال.

وقد أطلقت النائبة تصريحات لافتة قالت فيها إن مستشفي الناس صرح كبير وبه الكثير من الاطفال الرضع الذين يحتاجون الحضانات والاجهزة التي تستخدم الكهرباء كثيرا كالتكييف ايضا ، موضحة ان هذه المسشتفي معتمدة على التبرعات في حين ان فواتير الكهرباء عليها تكون مرتفعة وغالية، قبل أن باعفاء مستشفي الناس من دفع فواتير الكهرباء او سداد نصف القيمة وكلها اجراءات من اجل المواطن والبسطاء.

فيما انطلق عمرو القطامي عضو اللجنة لاستعراض احد أكثر المشكلات المؤرقة للمواطنين المصريين، حيث أكد على أن هناك اخطاء كثيرة من الموظفين أثناء قراءة العدادات مما يؤدي الي ارتفاع اسعار فاتورة الكهرباء ويتحمل المواطن اعباء غير حقيقية، وأكد القطامي أن المواطن يعاني من هذه القراءات الخاطئة ، موضحا ان هناك مواطنين بسطاء يعانون من الغلاء، طالبا بضرورة قراءة العدادات بشكل صحيح.

صيدليات مصر

تتعاظم أهمية النظر إلى أحوال صيدليات مصر وقضايا الصيادلة خلال أوقات الأزمات والأوبئة والجوائح، حيث أوصت لجنة الصحة في الشيوخ بإنتداب العدد الكافي من الصيادله للتفتيش علي ما يقرب من ٧٥ الف صيدلية على مستوي الجمهورية، في إطار الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد الشيخ بشـــــأن "مطالبة وزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء المصرية بإيجاد حل دائم لسد الفراغ الناشئ عن نقل تبعيات الوزارة إلي الهيئة".

وقد تسائل الدكتور محمد الشيخ مقدم الطلب عن كيفية إختيارعدد ٤٤٠ صيدلي للندب من وزارة الصحة لهيئة الدواء دون معايير واضحة مما تسبب في عدم العدالة بين الصيادلة في قطاع التفتيش الصيدلي بالوزارة.

لذا أوصت اللجنة بضرورة إنتداب العدد الكافي واللازم للتفتيش علي ما يقرب من ٧٥ الف صيدلية منتشرة علي كافة انحاء الجمهورية ، واعلاء مصلحة الدولة والمواطنين اثناء حل هذا الخلاف الغير مبرر بين الجهتين الحكوميتين.

موازنة التعليم

وتأتي الموضوعات الخدمية، في المقدمة على الدوام من الملفات التي تهتم بها اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعا لمناقشة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويحسب لرئيس لجنة الخطة، النائب الدكتور فخري الفقي، تواجده على الدوام، وتدخلاته المحسوبة، حيث قال إن اللجنة كان لها توصية في تقرير عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، بدعم بمبلغ 500 مليون جنيه دعم لموازنة ديوان وزارة التربية والتعليم في الباب الأول أجور وتعويضات العاملين، متسائلا عما إذا كان قد تم ضخ هذا المبلغ أم لا.

وتلقت اللجنة ردا فوريا من ممثلي الحكومة، حيث قال سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة بوزارة التربية والتعليم: "هذا الموضوع منذ 6 سنوات، وكانت أول توصية للجنة ضخ 500 مليون لحافز رياض الأطفال، وتم تطبيقه بعد ذلك علي المراحل التالية حتي رابعة ابتدائي، وحاليا يسمي حافز التطوير ويتم من خلاله دعم المعلمين، وسيكون ممتد حتي المرحلة الإعدادية".

وقد أفاد ممثل الحكومة النواب بالمعلومات المطلوبة لتكتمل الادوار المنوطة باللجان النوعية، حيث قال: "السنة الماضية ما تم إدراجه 1.5 مليار جنيه لمديريات التربية والتعليم، وكانت هناك أعباء كثيرة، وكان من الصعب ضخ في موازنة الديوان العام، وتم الاتفاق مع وزارة المالية علي ضخ ال500 مليون جنيه في موازنة المديريات، وحاليا تم الصرف بنسبة 50%.