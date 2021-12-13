/665912/كلت-علقة-سخنة-ضبط-سيدة-متهمة-بدفن-أعمال-سحر-بالمقابر

شهد مركز سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الأثنين، نجح أهالي القرية في ضبط سيدة في العقد الخامس من عمرها، خلال قيامها بدفن أعمال سحر بمقابر القرية، ولقنوها علقه ساخنة، وعلى الفور تم إخطار الجهات الأمنية، وتم الدفع بدوريات الشرطة، واُقتيدت السيدة إلي ديوان مركز شرطة سمنود.

دوت الخليج يرصد أهم التفاصيل في واقعة دفن أعمال سحر بمقابر ..

أعمال سحر

وكان تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إشارة من العقيد محمد أبورية مأمور مركز سمنود، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بنجاح أهالي ومواطني قرية ميت عساس من ضبط سيدة في نهاية العقد الأربعيني من عمرها، وبحوزتها لفافات وقصاصات وصور أشخاص برفقه رجل آخر يدعى «م.ن»، 49 سنة، حال دفنها هذه الأشياء بمقابر القرية بدائرة المركز.

لفافات من الورق

والأنتقال والفحص، نجح رجال مباحث مركز شرطة سمنود تحت إشراف الرائد سامح عمران رئيس مباحث مركز شرطة سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية، في إلثاء القبض على سيدة «م.ن»، 48 سنة، مقيم بنطاق مركز سمنود، وبحوزتهما لفافات من الورق وقصاصات ورق تحوي صور أشخاص حال دفنهما بمقابر بقرية ميت عساس بدائرة مركز سمنود.

وعلى الفور تم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وعلى الفور تم تحُرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحجز المتهمين على ذمة التحريات.

وفي سياق آخر اليوم تقدمت المحامية تدعى هبة مصطفى، ببلاغ للنائب العام، يتهم مديرة مدرسة بالتنمر اللفظي والجسدي على طفل صاحب 13 عاما من ذوي القدرات.

طالب من ذوي الهمم

وأكدت المحامية في بلاغها الذي حمل رقم 118570 عرائض النائب العام، والجدير بالذكر إن مديرة المدرسة حبست طالبًا من ذوي القرات الخاصة صاحب13 عامًا يعاني من إعاقة ذهنية بنسبة 70% وضعف شديد بالنظر كما أنه يعاني من عيب خلقي بالعين، بمكتبها بالمدرسة ساعة بعد انتهاء اليوم الدراسي بالمدرسة، وأيضا إجباره على غسيل الكوبايات، كما أنها أخذت منه الهاتف المحمول الخاص به، وعندما علم الأب بذلك، على الفور قام بتحرير محضرًا بقسم شرطة شبرا ضد مديرة المدرسة.

المديرة تهدد والد الطالب

أوضحت المحامية في بلاغها، بأن المديرة تهدد والد الطالب باستمرار باستخدام نفوذها القوية في حالة عدم التنازل عن المحضر فورا، وعدم القول أسمها.