المنتخب الوطني يستأنف تدريباته لمواجهة تونس بنصف نهاءي كأس العرب «صور»

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أدى المنتخب الوطني تدريبا مسائيًا على ملعب التدريب المخصص له في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا للقاء المنتخب التونسي يوم الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أقيم المران على مرحلتين تضمنت الأولى تدريبات داخل قاعة "الچيم" الملحقة بملعب التدريب، وتضمنت المرحلة الثانية من المران تدريبات جماعية داخل الملعب، فيما واصل خلال المرحلة الثانية أحمد حجازي ومحمد الشناوي و حمدي فتحي وأيمن أشرف برنامجهم العلاجي.

ويدخل المنتخب الوطني مباراة نصف نهائي بطولة كأس العرب، أمام المنتخب التونسي، بعد الفوز في ربع نهائي البطولة على الشقيق الأردني بنتيجة ثلاثةة أهداف.

وتقدم المنتخب التونسي بطلب للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، بتخصيص 50% من المساحة الإستيعابية من مدرجات ستاد ملعب اللقاء "974"، لحضور جمهور نسور قرطاجة.

اللجنة المنظمة ترفض طلب تونس

ورفضت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، الطلب التونسي بخصوص الحضور الجماهيري في مباراة نصف النهائي من البطولة، والتي تجمع نسور قرطاج امام المنتخب المصري.

وطلب الاتحاد التونسي لكرة القدم من قطر، تخصيص 50% من الطاقة الاستيعابية لملعب المباراة التي ستجمعه مع نظيره المصري يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العرب 2021، وهو ما قبل بالرفض من اللجنة المنظمة.

وعزت اللجنة المنظمة للبطولة قرارها بالرفض، لكون الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قرر تخصيص تذاكر مباريات كأس العرب 2021 بشكل عشوائي، دون اي تمييز بين البلدان.

ويفتح استاد 974 القابل للتفكيك بمدينة الدوحة أبوابه لاستقبال أولى مواجهات مربع الكبار -نصف النهائي- كأس العرب 2021 بين مصر وتونس، في صدام شمال أفريقي ناري، سيعد بالكثير كما العادة لمنتخبات القارة السمراء.

محمد الشناوي

أعلن مسئولوا منتخب مصر عن جاهزية محمد الشناوي لحماية عرين الفراعنة، خلال المواجهة المرتقبة أمام تونس ضمن مباريات الدور نصف النهائي من كأس العرب قطر 2021.

وكان أصيب الشناوي خلال اللقاء الماضي أمام الأردن بشد في الخلفية، قبل أن يجري بعض الاشاعات للأطمئنان على حالته، ليكون جاهز في الأخير بشكل رسمي لمواجهة تونس ولن تعيقه الإصابة.