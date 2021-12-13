/665916/وزير-التموين -توجد-23-مليون-بطاقة-تموين-تفيد-ـ64-مليون-مواطن-فيديو

تحدث وزير التموين الدكتور على المصيلحى، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بشان بطاقات التموين موضحا انها بلغت 23 مليون بطاقة، والتي من شأنها أن تفيد 64 مليون مواطن، مضيفا ان ميزانية الوزارة تبلغ 36 مليار جنيه.

وزير التموين: توجد 23 مليون بطاقة تموين تفيد ـ64 مليون مواطن.. فيديو

وأكد وزير التموين أنه لا يوجد إضافة مواليد خلال الفترة الراهنة ببطاقات التموين، كما ان الدولة تعمل على توفير السلع الأساسية بصرف النظر عن التحديات الدولية والأزمة الحالية سببها تداعيات كورونا

دوت الخليج

اكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين ان الوزارة تدعم المواطن في مجالات شتي ومن خلال برامج متعددة لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، موضحا أنه أصدر قرارا بأن من يحصل على معاش تكافل وكرامة يحصل علي بطاقة تموينية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة د عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للأسر الأولى بالرعاية وأوضح أن هناك توصيل الالكتروني بين التموين ووزارة التضامن وتم استخراج بطاقات تموين المستحقة لمعاش تكافل وكرامة و تابع أصدرنا أكثر ٦٥٠ ألف بطاقة تموين لاصحاب معاش تكافل وكرامة خلال 3 سنوات الماضية ولازالنا تتلقي طلبات و قال ان التحول الرقمي ووجود قاعدة بيانات دقيقة يساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه