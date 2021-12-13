/665918/وزير-التموين-بالبرلمان-اسعار-اللحوم-تتراجع- ومصر-لديها-اكتفاء-ذاتي-من-السلع-الأساسية-فيديو

اكد د على المصيلحي وزير التموين إن الدولة تسعى لتوافر السلع الرئيس بدلا من أن تكون سعرها منخفض وغير متواجدة موضحا زيادة الأسعار شيئ مزعج لنا جميعا ولا يرضى أحد و ان ارتفاع الاسعار عالميا له اسباب و نتائج.

دوت الخليج

و تابع مصيلحي خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السلع الأساسية كالارز والسكر والزيت والقمح رغم الارتفاع الكبير في هذه السلع عالميا.

أوضح أنه تم تجديد العقود بين مصر والسودان لاستيراد اللحوم لمدة عامين.وتابع : قادرين علي اسعار اللحوم ، مشيرا أن اللحوم السودانية أقل دهنا من المصرية البلدي.

وزير التموين بالبرلمان: اسعار اللحوم تتراجع ومصر لديها اكتفاء ذاتي من السلع الأساسية

وأشار إلي أن اللحوم اسعارها بدأت تراجع، موضحا أن هناك توزيع جيد بجميع محافظات مصر من خلال المنافذ التابعة للدولة.

و تحدث الدكتور علي مصيلحي وزير التموين عن منظومة الخبز خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، مشيرا إلي أنه تاريخيا منظومة الخبز هي دعم عيني.

و قال أن قاعدة البيانات تم تدقيقها ولم يكن هناك بطاقات رقم قومي مكررة وتم عمل اكثر من دورة تصحيح وكان اخرها 2019 وان كافة البيانات أصبحت مظبوطة.

وقال : الوزارة بتاعتنا شغلها مش صعب لكنه حساس جدا و اضاف : موضوع الخبز الدعم عيني والكفاءة الكلية ليست كالتموين ولن نقدر حسم كفاءته ولايزال هناك بعض من المخلفات".

وتابع: لازم نفكر في آلية اخري للعيش والالية الحالية فيها عناصر ضعف لكن هناك مخابز ترتفع لها القبعة من ١٥٪؜ ل ٢٠ % من المخابز فيها بعض نقاط الضعف وهؤلاء ليس لهم في المهنة ولذلك عندهم أخطاء"وقال : والصعيد مشاكله أقل من الدلتا وهذا ليس تحيز