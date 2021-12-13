أزمة في الأهلي بطلها بدر بانون

طلب بدر بانون مدافع النادي الأهلي البقاء في قطر، وعدم العودة للقاهرة بعد خروج المنتخب المغربي من كأس العرب بدور الثمانية أمام الجزائر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء طلب بانون بالبقاء في قطر، لأن النادي الأهلي سوف يلاقي الرجاء المغربي في السوبر الأفريقي يوم 22 من الشهر الجاري بقطر أيضاً، وهو ما أزعج مسئولوا القلعة الحمراء، حيث كانوا ريدوا عودة بدر بانون للقاهة وأنضمامه للتدريبات فور خروج المغرب من البطولة.

وجه النادي الأهلي الشكر لاتحاد الكرة، في خطاب رسمي بعد تثريحات أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تير اتحاد الكرة.

وكان تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة في الوقت الحالي، حول أزمة تضارب كأس العالم للأندية مع كأس أمم أفريقيا.

وقال مجاهد في تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت ببرنامج "ملعب أون": "تعارض مواعيد كأس الأمم مع كأس العالم للأندية؟ المنتخب سيلعب بكامل نجومه في كأس الأمم الإفريقية، والأهلي سيلعب بكامل نجومه في كأس العالم للأندية".

ليكون ذلك تصريح محير من أحمد مجاهد حول اللاعبين المنضمين لمنتخب مصر من النادي الأهلي، بسبب تضارب البطولتين.

وأشار الأهلي في خطابه إلى أن إدارة النادي وهي تثق تمامًا في تصريحات المهندس/ أحمد مجاهد قامت بإبلاغ الجهاز الفني لفريق الكرة للقيام بالترتيب لتحضيراته الفنية والبدنية للمشاركة في كأس العالم للأندية، آخذًا في اعتباره أن الفريق سوف يخوض هذه البطولة ومعه كل لاعبيه بمن فيهم الدوليون. وهو الأمر الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأكد الأهلي أيضًا على أنه يقدر تمامًا الدعم والمساندة اللذين قام بهما اتحاد الكرة، خاصة أن فريق الأهلي يخوض مونديال الأندية ممثلًا للكرة المصرية، بل للكرة الإفريقية بأكملها.

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي.. والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام نظيرة الرجاء المغربي ضمن منافسات السوبر الإفريقي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، يوم الأربعاء 12/22 الجاري.

القنوات الناقلة

وتمتلك قنوات «بي إن سبورتس» القطرية حقوق بث بطولة كأس السوبر الإفريقي 2021.

فيما من المقرر أن تستضيف قطر مباراة السوبر الإفريقي للمرة الرابعة على التوالي، بعد 3 نسخ سابقة انتهت بتتويج الرجاء ثم الزمالك والأهلي باللقب على التوالي.

وحدد النادي الأهلي يوم 15 من الشهر الحالي، عن سفر بعثة الفريق إلى قطر لمواجهة الرجاء المغربي بمباراة السوبر الأفريقي.

الرجاء

وتحدث عبد الاله الابراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء وقال: "طالبنا بتأجيل مباراة السوبر الأفريقي لموعد أخر، وذلك لغلق الطياران من وإلى المغرب، وأيضاً بسبب تواجد لاعبي الفريق مع المنتخب المغربي في كأس العرب".