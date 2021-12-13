/665922/محمد-نجاتي-يعود-لتصوير-مسلسل-فيلا-101-مع-منة-عرفة

بعد توقف دام لما يقرب من 15 يوما، عاد الفنان محمد نجاتي لإستكمال دوره في مسلسل «فيلا 101» الذي يشارك به بجانب الفنانة منة عرفة والذي كان السبب الرئيسي في نشوب أزمة قوية بينهما وبين زوجها الفنان محمود المهدي.

دوت الخليج يرصد عودة محمد نجاتي لتصوير مسلسل فيلا 101

ويخوض بطولة مسلسل «فيلا 101» كلا من هاجر الشرنوبى ومنة عرفة وأحمد عبد الله محمود ووفاء قمرى، ومحمد الدقاق، وبوسي شاهين، ومن المقرر أن يشارك به أيضالفنان أحمد بدير والفنان محمد محمود والفنانة هالة فاخر والفنان أحمد تهامى، والمسلسل من تأليف وإخراج ممدوح زكى، ويجسد نجاتى ضمن أحداث العمل طبيب أمراض نساء.

أزمة محمد نجاتي مع زوج منة عرفة بسبب فيلا 101

وكان كشف الفنان محمد نجاتي حقيقة تسببه في أزمة بين الفنانة منة عرفة وزوجها الفنان محمود المهدي، بعد أن زعم الأخير ذلك أثناء دفاعه عن نفسه بشأن تصريحاته الأخيرة “أنا راجل شرقي”، بـأن أزمة انفصاله عن زوجته كان بسب مشهد جمع محمد نجاتي بزوجته.

وقال نجاتي في فيديو نشره عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “ والله محصلش حاجة غير أني مسكت إيديها أقيس النبض، في تصوير مسلسل فيلا 101”.

وتابع: “المفروض إني في المسلسل طبيب أمراض نساء، ولما أكشف عليها فأعرف إنها حامل، وكان لازم أعمل كدة، معرفش إنه هيكون سبب في خراب بيوت ناس، أنا مالي أنا”.

وكانت قد كشف محمود المهدي عن سبب انفصاله عن منة عرفة، فقال: “الي حصل كان سوء تفاهم في مشهد من مسلسل ١٠١ مع الفنان محمد نجاتي، حد كان عايز يوقع بينا ووصل الموضوع غلط، أنا كراجل شرقي رافض مشاهد تمس كرامتي”.

منة عرفة تشارك في حكاية «إنسان مميز» بجانب مايان السيد

هذا وانضمت الفنانة منة عرفة لأبطال حكاية مسلسل «إلا أنا» الأخير، والتي أتت بعنوان «إنسان مميز» ويخوض بطلوتها الفنانة الشابة مايان السيد.

وتناقش مايان السيد خلال حكاية «إنسان مميز» مرض التوحد، والأشخاص الذين يعانوا منه كيف تكون حياتهم ومشاكلهم، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال المسلسل حتى هذه اللحظة، وبدأت في التصوير الفعلي للعمل لعرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.