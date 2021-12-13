/665924/أمل-رمزى-كشف-التسريب-المفبرك-المنسوب-لأجهزة-الدولة-نجاح-جديد-للأجهزة-الأمنية-المصرية

وجهت النائبة أمل رمزى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، التحية إلى وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها الأمنية، لنجاحهم في كشف حقيقة التسريب المفبرك المنسوب لأجهزة الدولة، والذي يهدف إلي إحداث حالة من البلبلة وزعزعة الإستقرار الداخلي، وضبط الجناه في وقت قصير .

دوت الخليج

وقالت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالشيوخ، في بيان لها، أن كشف ملابسات تلك الواقعه والقبض على ذلك التشكيل العصابي، هو نجاح جديد يضاف للنجاحات المستمرة والمتواصلة التي يحققها رجال الشرطة في مواجهة أعداء الوطن والحفاظ على مصرنا الحبيبة آمنة مطمئنة، من التنظيمات الدولية والكيانات المعادية خاصة تنظيم جماعة الإخوان الإجرامي .

وأكدت رمزي، أن هذه التسريبات المفبركة، والتي روجت لها المنابر الإعلامية التابعه للجماعات الإرهابية تأتي ضمن مخططات عدائية تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، وتشوية صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام .

أمل رمزى: كشف التسريب المفبرك المنسوب لأجهزة الدولة نجاح جديد للأجهزة الأمنية المصرية

وشددت نائبة الشيوخ، على أن كافة المخططات التي وضعها التنظيم الدولي الإرهابي بهدف إسقاط مصر ، لن تجدي نفعاً مع وحدة ووعي المصريين و وقوفهم على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على تراب هذا الوطن ووحدته واستقراره .

وطالبت النائبة أمل رمزى، بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين، الذين تعاونوا مع المنابر الإعلامية الإرهابية، بهدف تشويه صورة المؤسسات المصرية الوطنية، مؤكده أن ما أقدموا عليه من عمل يعد نوع من أنواع الخيانة للوطن لتعاملهم مع جهات أجنبية معادية .