/665925/صحة-الشيوخ-توصي-بإنتداب-العدد-الكافي-من-الصيادله-للتفتيش-على ٧٥-الف-صيدلية-على-مستوي-الجمهورية

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، رئيس اللجنة اليوم الإثنين، للستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد الشيخ بشــأن "مطالبة وزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء المصرية بإيجاد حل دائم لسد الفراغ الناشئ عن نقل تبعيات الوزارة إلي الهيئة".

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وقد تسائل الدكتور محمد الشيخ مقدم الطلب عن كيفية إختيار عدد ٤٤٠ صيدلي للندب من وزارة الصحة لهيئة الدواء دون معايير واضحة مما تسبب في عدم العدالة بين الصيادلة في قطاع التفتيش الصيدلي بالوزارة.

تفاصيل اجتماع صحة الشيوخ

وقد أبدي الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة استياءه الشديد، من عدم التوافر الشفافية بين أبناء الوطن من الصيادلة في اختيار هذا العدد، دون نشر إعلان مسبق ووفقاً لاشتراطات وأولويات معلومة للجميع ، مما يعد مخالفاً للقانون والدستور.

وطالب رئيس اللجنة بضرورة إلغاء انتداب هذه الأسماء والقيام بنشر إعلان واضح يتقدم به كافة صيادلة التفتيش الصيدلي وفقاً لمعايير محددة ومعلومة للجميع يتم علي أساسها الاختيار من بين المتقدمين، ومراعاةً لمبدء تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور والقانون.

كما أوصت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم، بضرورة إحتواء عدم التنسيق بين وزارة الصحة وهيئة الدواء، وسد الفجوة سريعاً والتي نتج عنها انعدام الرقابة علي كافة المنشآت الصيدلية.

كما أوصت بضرورة إنتداب العدد الكافي واللازم للتفتيش علي ما يقرب من ٧٥ ألف صيدلية منتشرة علي كافة أنحاء الجمهورية، وإعلاء مصلحة الدولة والمواطنين اثناء حل هذا الخلاف الغير مبرر بين الجهتين الحكوميتين.

وأوصت اللجنة أيضاً في نهاية الجلسة بأنها سوف تقوم بمتابعة تطورات حلحلة هذه القضية عن كثب واتخاذ اجراءات تصعيدية في حال عدم اتخاذ خطوات لحلها طبقاً للقانون والدستور .

وشارك في الاجتماع من وزارة الصحة والسكان: الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة والدكتورة سحر فرج وكيل الوزارة للصيدلة، محمد درويش مستشار وزير الصحة ومن هيئة الدواء المصرية: ، الدكتورأيمن سعدالدين الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والمستشار محمد عادل العزب المستشار القانوني بهيئة الدواء المصرية.