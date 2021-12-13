/665926/البرلمان-العربي-يكرم-النائبة-عايدة-نصيف-عقب-الدبلومة-التطبيقية-للعمل-البرلماني

كرم الدكتور عادل العسومى رئيس البرلمان العربى، الدكتورة النائبة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وذلك بمقر جماعة الدول العربية.

دوت الخليج وجاء ذلك لمشاركة الأستاذة الدكتورة عايدة نصيف فى الدبلومة التطبيقية للعمل البرلمانى للنائبات من كل الدول العربية وبالمشاركة مع مركز الدبلوماسية البرلمانية التابع للبرلمان العربى. وأعربت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن خالص شكرها و تقديرها لكل القائمين على العمل ولكل النائبات الفضليات من العالم العربى.

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