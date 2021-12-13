/665927/الجندي-يشيد-بجهود-الداخلية-في-كشف-حقيقة-التسريب-المفبرك-المنسوب-لأجهزة-الدولة

أثنى المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ،مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، على الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية، بمختلف قطاعاتها في كشف حقيقة التسريب المفبرك المنسوب لأجهزة الدولة، والذي يروج شائعات وأخبار مغلوطة بهدف إثارة البلبلة داخل المجتمع المصري، وضبط المتهمين . ووجه المهندس حازم الجندي الشكر والتقدير لوزارة الداخلية بكافة قطاعاتها على كافة جهودهم المبذولة في التعامل بكل جهد وشفافية مع الواقعه وإظهار الحقيقة أمام الرأى العام، مما يؤكد مدي يقظة وكفاءة الجهاز الأمني المصرى .

دوت الخليج

وقال عضو مجلس الشيوخ في بيان له، أن الاستجابة السريعة لرجال الشرطة في كشف حقيقة هذه التسجيلات الصوتية المفبركة والتي تستهدف أجهزة الدولة من أجل تشويه صورة مصر، كشفت مدى الجهود المبذولة واستعدادات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها .

وأكد الجندى ، أن كشف تلك الواقعة للرأي العام في الداخل والخارج يثبت مدى كفاءة الاستراتيجية الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن ، لافتاً إلى أن سرعة ضبط العناصر الإجرامية بهذه السرعة وإعترافهم على عملتهم الخسيسة، اعتمد على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية المتطورة .

الجندي يشيد بجهود الداخلية في كشف حقيقة التسريب المفبرك المنسوب لأجهزة الدولة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكاتف جميع أجهزة الدولة، نعمت مصر بالأمن والأمان، وأصبح من الصعب بل من المستحيل أن تنجح المخططات الدولية التى أعدها أعداء الوطن وجماعة الإخوان الإرهابية، لإحداث حالة من الفوضى أو عدم الاستقرار في البلاد .

وأكد الجندي على الدور الهام للموطنين وضرورة تحري الدقة والتبين قبل تداول ومشاركة أية مواد صحفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة التي أصبحت تستخدم لترويج الشائعات المغرضة وتزييف الوعي كأحد أخطر الأسلحة الموجهة من أعدائنا.