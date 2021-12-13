غدًا.. جلسة تقييم المشروعات الصحفية المتميزة بقسم الصحافة والنشر بنات جامعة الأزهر

/665929/غدا-جلسة تقييم-المشروعات-الصحفية-المتميزة-بقسم-الصحافة-والنشر-بنات-جامعة-الأزهر

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يأتي ذلك برعاية كريمة من عميدة الكلية أ.د/ شفيقة الشهاوي، وتتكون لجنة التحكيم من السادة الأفاضل: أ.د/ محمد سعد .. عميد المعهد العالي للإعلام بالشروق أ.د/ رضا عبد الواجد .. عميد كلية الإعلام بنين بجامعة الأزهر أ/ محمد الحداد .. مدير تحرير أخبار اليوم أ/ حسين أبو عايد .. رئيس تحرير جريدة الرواق، كما تشرف الدكتورة سارة حمزة إشراف عام على المشروعات.

كما تأتي أسماء المشروعات مجلة (نوارة) إشراف د. أمنية شبايك. ، م. حنان بسيوني مجلة ( أبو شنب) إشراف د. مروة فرج، و مجلة ( بره الصندوق) إشراف م. م /جهاد عبد المنعم، م/نهال محمود مهدي.

جلسة تقييم المشروعات الصحفية المتميزة بقسم الصحافة والنشر بنات جامعة الأزهر

يأتي ذلك في إطار سلسلة الفاعليات والندوات التي يعقدها قسم الصحافة والنشر بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الازهر برئاسة الأستاذة الدكتورة آيات رمضان، وذلك لتشجيع الطالبات على النجاح وربط الدراسة العلمية بالمجال العلمي وتدريب الطالبات على الكتابة الصحفية، وتنمية مهاراتهم لمواكبة سوق العمل الصحفي والإعلامي.

ومؤخرًا عقد قسم الصحافة والنشر حفل ختامي للموسم الثقافي ، أعلنت الدكتورة زينب الدميري، أسماء الفائزات بمسابقة أفضل شعار لقسم الصحافة والنشر بعد أن تم عرض أعمال جميع الطالبات المشاركات والبالغ عددها ٥٥ تصميم، وقدمت الطالبة جهاد السعيد تجربتها في التصميم والتي بدأت مع بداية هذا العام الدراسي واكتشفت موهبتها في هذا المجال فقامت بتصميم دعوات وشهادات التقدير للموسم الثقافي موجهة الشكر للأستاذة الدكتورة آيات رمضان رئيس القسم والدكتورة زينب الدميري على دعمهما وتشجيعهما الدائم لها، وقد تم تكريم جميع المشاركات قُبيل إعلان الفائزات بالمراكز الأولى وهن:

المركز الثاني للطالبة حماس محمود. المركز الثالث مناصفة ً بين الطالبتين بريكسام سعيد، وثويبة فرج المركز الرابع للطالبة أبرار رضا الجوهري.