/665930/خطة-النواب-تناقش-التوصيات-التي-وردت-بتقريرها-العام-عن-الموازنة-العامة-للدولة

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعا لمناقشة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، أن اللجنة كان لها توصية في تقرير عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، بدعم بمبلغ 500 مليون جنيه دعم لموازنة ديوان وزارة التربية والتعليم في الباب الأول أجور وتعويضات العاملين، متسائلا عما إذا كان قد تم ضخ هذا المبلغ أم لا. وقال سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة بوزارة التربية والتعليم: "هذا الموضوع منذ 6 سنوات، وكانت أول توصية للجنة ضخ 500 مليون لحافز رياض الأطفال، وتم تطبيقه بعد ذلك علي المراحل التالية حتي رابعة ابتدائي، وحاليا يسمي حافز التطوير ويتم من خلاله دعم المعلمين، وسيكون ممتد حتي المرحلة الإعدادية".

وتابع: "طحتي السنة الماضية ما تم إدراجه 1.5 مليار جنيه لمديريات التربية والتعليم، وكانت هناك أعباء كثيرة، وكان من الصعب ضخ في موازنة الديوان العام، وتم الاتفاق مع وزارة المالية علي ضخ ال500 مليون جنيه في موازنة المديريات، وحاليا تم الصرف بنسبة 50%.

أحكام قانون الضريبة

وكانت لجنة الخطة والموازنة قد عقدت اجتماعا أمس الأحد بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط لمناقشة مشروعي قانوني مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.