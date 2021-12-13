/665931/غياب-الشناوي-عن-تدريبات-المنتخب-الجماعية-قبل-مواجهة-تونس

غاب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم، استعداداً لمواجهة تونس المرتقبة في نصف نهائي كأس العرب قطر 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكتفى الشناوي بالجري الخفيف حول الملعب، بناء على طلب الجهاز الفني والطبي خوفاً من تفخم إصابته التي يعاني منها، بعدما أصيب خلال لقاء الأردن الاخير بدور الثمانية.

ويعاني الشناوي من شد في الخلفية ولكن الأشاعات أثبتت أنه من الدرجة الأولى ويستطيع لحاق لقاء تونس المرتقب، يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

وأدى المنتخب الوطني تدريبا مسائيًا على ملعب التدريب المخصص له في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا للقاء المنتخب التونسي يوم الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب.

وأقيم المران على مرحلتين تضمنت الأولى تدريبات داخل قاعة "الچيم" الملحقة بملعب التدريب، وتضمنت المرحلة الثانية من المران تدريبات جماعية داخل الملعب.

ويدخل المنتخب الوطني مباراة نصف نهائي بطولة كأس العرب، أمام المنتخب التونسي، بعد الفوز في ربع نهائي البطولة على الشقيق الأردني بنتيجة 3/1.

وتقدم المنتخب التونسي بطلب للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، بتخصيص 50% من المساحة الإستيعابية من مدرجات ستاد ملعب اللقاء "974"، لحضور جمهور نسور قرطاجة.

اللجنة المنظمة ترفض طلب تونس

ورفضت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، الطلب التونسي بخصوص الحضور الجماهيري في مباراة نصف النهائي من البطولة، والتي تجمع نسور قرطاج امام المنتخب المصري.

وطلب الاتحاد التونسي لكرة القدم من قطر، تخصيص 50% من الطاقة الاستيعابية لملعب المباراة التي ستجمعه مع نظيره المصري يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العرب 2021، وهو ما قبل بالرفض من اللجنة المنظمة.

وعزت اللجنة المنظمة للبطولة قرارها بالرفض، لكون الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قرر تخصيص تذاكر مباريات كأس العرب 2021 بشكل عشوائي، دون اي تمييز بين البلدان.

ويفتح استاد 974 القابل للتفكيك بمدينة الدوحة أبوابه لاستقبال أولى مواجهات مربع الكبار -نصف النهائي- كأس العرب 2021 بين مصر وتونس، في صدام شمال أفريقي ناري، سيعد بالكثير كما العادة لمنتخبات القارة السمراء.