حالة الطقس.. خريطة الأماكن المعرضة للأمطار حتى 15 ديسمبر (تفاعلى)

جدة - نرمين السيد -

وجاءت التوقعات كالتالى :

اليوم 13 ديسمبر: احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

غدًا 14 ديسمبر: احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال سيناء وجنوب البحر الأحمر.

بعد غد 15 ديسمبر: احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومنطقة حلايب وشلاتين.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أكدت أنه بداية من اليوم الاثنين، تشهد حالة الطقس فى البلاد انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 5 درجات.

ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلًا على كافة الأنحاء.