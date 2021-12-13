وزير الخارجية يتوجه إلى قبرص لتعزيز العلاقات بين البلدين

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا مساء اليوم 13 ديسمبر الجاري في زيارة ثنائية تلبيةً للدعوة الموجهة من نظيره القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، حيث من المنتظر عقد مباحثات بين الجانبين تتناول كافة أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الزيارة تأتي في إطار الدفع المستمر للعلاقات الثنائية والمتابعة لنتائج اجتماع اللجنة العليا للتعاون المصري القبرصي والتي تم تدشينها في القاهرة في سبتمبر الماضي برئاسة رئيسي البلدين، وكذا التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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