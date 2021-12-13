استشارى إعادة إعمار غزة: انتهاء رسومات دار مصر 1 بالزهراء ونجهز أرض العمارات

قال الدكتور أشرف استشارى مشروع إعادة إعمار غزة: "يسعدنى أن أكون أحد المشاركين فى إعمار غزة وأحد الاستشاريين الثلاثة الذين تم تكليفهم بأعمال التصميم فى غزة"، موضحا أن أول مشروع هو تطوير الكورنيش الساحل، حيث استلمنا الموقع وقمنا بعمل أعمال الرفع والمساحة وعمل التصميمات الخاصة بالطرق والبنية التحتية، وطرحت المناقصة التى نحن بصددها على أحد المقاولين الفلسطينيين ليقوم بهذه الأعمال.

وأضاف استشارى مشروع إعادة إعمار غزة، خلال احتفالية إعادة إعمار غزة: المعدات نزلت وبدأت تعمل فى أعمال الحفر والردم وقطع الطريق بحيث يتم علم تسوية حتى ينتهى المشروع، مشيرا إلى أنه يتم إنشاء 3 مدن وهم دار مصر 1 و 2 و 3، متابعا: بالنسبة مشروع دار مصر 3 فإن رسوماتها انتهت وتم اعتمادها من الجانب الفلسطينيى وعمل المساحة تم الانتهاء والمعدات نزلت لعمل تسوية وتجهيز الأرض حتى بداية إنشاء العمارات.

وتابع استشارى مشروع إعادة إعمار غزة، : بالنسبة لدار مصر 1 مدينة الزهراء تمت عمل المساحة وجارى عمل المخططات ومراجعتها مع الجانب الفلسطينى ونفس الموقف فى مشروع دار مصر 2، لافتا إلى أن التقاطعين بدأت فيهما أعمال الرفع لدراسة إمكانية التنفيذ والتعديلات التى ستحدث فى المرافق.