/665932/إبراهيم-فايق-الأهلي-لف-تصريحات-أحمد-مجاهد-حولين-رقبته

تحدث الإعلامي إبراهيم فايق، حول بيان النادي الأهلي الذي قدم فيه الشكر لاتحاد الكرة بعد تصريحات أحمد مجاهد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب إبراهيم فايق على حسابه الشخصي على "تويتر”: "البعض متخيل أن الأهلي بالبلدي كده لف تصريحات أحمد مجاهد حولين رقبته وانه انتزع تصريحات رسمية بحل الازمة فيما انه الراجل نفسه ولا فارق معاه تتحل او متتحلش وزمانه بيضحك عادي جدا لأن الانتخابات 5 يناير وكاس العالم 3 فبراير وهو ماشي وهيجي مجلس جديد يشيل الليلة، وكل عام وانتم بخير".

الأهلي يشكر اتحاد الكرة بعد تصريحات أحمد مجاهد

وجه النادي الأهلي الشكر لاتحاد الكرة، في خطاب رسمي بعد تثريحات أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تير اتحاد الكرة.

وكان تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة في الوقت الحالي، حول أزمة تضارب كأس العالم للأندية مع كأس أمم أفريقيا.

وقال مجاهد في تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت ببرنامج "ملعب أون": "تعارض مواعيد كأس الأمم مع كأس العالم للأندية؟ المنتخب سيلعب بكامل نجومه في كأس الأمم الإفريقية، والأهلي سيلعب بكامل نجومه في كأس العالم للأندية".

ليكون ذلك تصريح محير من أحمد مجاهد حول اللاعبين المنضمين لمنتخب مصر من النادي الأهلي، بسبب تضارب البطولتين.

وأشار الأهلي في خطابه إلى أن إدارة النادي وهي تثق تمامًا في تصريحات المهندس/ أحمد مجاهد قامت بإبلاغ الجهاز الفني لفريق الكرة للقيام بالترتيب لتحضيراته الفنية والبدنية للمشاركة في كأس العالم للأندية، آخذًا في اعتباره أن الفريق سوف يخوض هذه البطولة ومعه كل لاعبيه بمن فيهم الدوليون. وهو الأمر الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأكد الأهلي أيضًا على أنه يقدر تمامًا الدعم والمساندة اللذين قام بهما اتحاد الكرة، خاصة أن فريق الأهلي يخوض مونديال الأندية ممثلًا للكرة المصرية، بل للكرة الإفريقية بأكملها.

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي.. والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام نظيرة الرجاء المغربي ضمن منافسات السوبر الإفريقي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، يوم الأربعاء 12/22 الجاري.

القنوات الناقلة

وتمتلك قنوات «بي إن سبورتس» القطرية حقوق بث بطولة كأس السوبر الإفريقي 2021.

فيما من المقرر أن تستضيف قطر مباراة السوبر الإفريقي للمرة الرابعة على التوالي، بعد 3 نسخ سابقة انتهت بتتويج الرجاء ثم الزمالك والأهلي باللقب على التوالي.

وحدد النادي الأهلي يوم 15 من الشهر الحالي، عن سفر بعثة الفريق إلى قطر لمواجهة الرجاء المغربي بمباراة السوبر الأفريقي.