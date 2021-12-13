/665934/تعرف-على-غيابات-منتخب-مصر-أمام-تونس-بكأس-العرب

تأكد وبشكل رسمي غياب أحمد حجازي وأيمن أشرف وحمدي فتحي عن مباراة تونس، بالدوري نصف النهائي لبطولة كأس العرب فيفا قطر 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي عبر “فيس بوك” أن الثلاثي حجازي وحمدي فتحي وأيمن أشرف” لن يتواجدوا في مباراة تونس المقبلة الهامة.

ويعاني منتخب مصر من نقص الغيابات خلال مباراة تونس، وسيكون هناك أزمة أمام كارلوس كيروش من أجل إيجاد الحلول خلال المباراة الهامة.

يذكر أن منتخب مصر صعد لهذا الدوري بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقال هدف واحد، بينما حقق منتخب تونس الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف واحد.

غياب الشناوي عن تدريبات المنتخب الجماعية قبل مواجهة تونس

غاب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم، استعداداً لمواجهة تونس المرتقبة في نصف نهائي كأس العرب قطر 2021.

وأكتفى الشناوي بالجري الخفيف حول الملعب، بناء على طلب الجهاز الفني والطبي خوفاً من تفخم إصابته التي يعاني منها، بعدما أصيب خلال لقاء الأردن الاخير بدور الثمانية.

ويعاني الشناوي من شد في الخلفية ولكن الأشاعات أثبتت أنه من الدرجة الأولى ويستطيع لحاق لقاء تونس المرتقب، يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

وأدى المنتخب الوطني تدريبا مسائيًا على ملعب التدريب المخصص له في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا للقاء المنتخب التونسي يوم الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب.

وأقيم المران على مرحلتين تضمنت الأولى تدريبات داخل قاعة "الچيم" الملحقة بملعب التدريب، وتضمنت المرحلة الثانية من المران تدريبات جماعية داخل الملعب.

ويدخل المنتخب الوطني مباراة نصف نهائي بطولة كأس العرب، أمام المنتخب التونسي، بعد الفوز في ربع نهائي البطولة على الشقيق الأردني بنتيجة 3/1.

وتقدم المنتخب التونسي بطلب للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، بتخصيص 50% من المساحة الإستيعابية من مدرجات ستاد ملعب اللقاء "974"، لحضور جمهور نسور قرطاجة.