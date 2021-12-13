جالاتا سراي يسقط أمام سيفاسبور أمام أعين مصطفى محمد

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انتهت أحداث مباراة جالاتا سراي وريفرز سبور، بنتية هدف دون رد للأخير، في لقاء الجولة السادس عشر من منافسات الدوري التركي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلعب الدولي المصري مصطفى محمد في صفوف جالاتا سراي التركي، في خط الهجوم، والذي شارك في لقاء يوم بديل في الدقيقة التاسعة والسبعون من عمر اللقاء.

وجاء هدفف الفوز في المباراة في الدقيقة الثمانين من عمر اللقاء، عن طريق فيصل فجر، بالرغم من استحواذ جالاتا طوال أحداث المباراة.

تشكيل جالاتا سراي في المباراة:

حراسة المرمى: موسيلرا.

خط الدفاع: يديلين، لوينداما ، نيلسون، فان أنهولت.

خط الوسط: سفيان فيجولي، بيركان ، تايلان، محمد كريم أكتوركوغلو.

خط الهجوم: مباي دياني.

مقاعد بدلاء جالطة سراي

مصطفى محمد، إسماعيل تشبيه، عمر بيرم، أوليمبيو موروتان، أتالاي باباكان، ألبير يلماز، إمري كلنتش، بارتوج ألماز، خليل درويش أوغلو، ريان بابل، ألكساندرو تشيكالداو.

جالاتا سراي بالدوري الأوروبي

وتأهل فريق جالاتا سراي إلى دور المجموعات على حساب فريق ريندرز الدنماركي، إذ انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي وفاز جالطة سراي في الإياب بهدفين لهدف.

ويقع فريق جالاتا سراي ضمن المجموعة الأولى بجانب كل من لاتسيو الإيطالي ولوكو موتيف موسوكو الروسي ومارسيليا الفرنسي.

جالاتا سراي ومارسيليا

وحقق فريق جالاتا سراي التركي فوز عريض على مارسيليا الفرنسي بنتيجة 4/2، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وشارك مصطفى محمد في الدقائق الأخيرة من المباراة تحديداً في الدقيقة 90، ليلعب دقائق قليلة خلال اللقاء.

وأحرز أهداف جالاتا سراي كلاً من ألكساندرو في الدقيقة 12، ثم جاء الهدف الثاني بالدقيقة 30 عن طريق كاليتا كار لاعب مارسيليا في مرماه، وعزز النجم الجزائري سفيان فيجولي بالهدف الثالث في الدقيقة 63، ثم أختتم الأهداف ريان بابل في الدقيقة 83.

وأحرز هدفي مارسيليا أركاديوش ميليك في الدقيقتين 68 و85، لينتهي اللقاء بفوز كبير وعرض لرفقاء مصطفى محمد.

وبهذه النتيجة ضمن جالاتا سراي تأهله رسمياً للدور القادم قبل لعب الجولة الأخيرة من المجموعات، بعد حصده 11 نقطة يحتل بهما المركز الأول، بينما ظل مارسيليا في المركز الثالث بـ4 نقاط ويفقد أماله في التأهل.

كشفت تقارير صحفية تركية، أن نادى جالاتا سراى التركى قرر تفعيل بند الشراء فى عقد مصطفي محمد لاعبه المعار من الزمالك.