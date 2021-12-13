/665936/ياسمين-صبري-بإطلالة-متألقة-في-حفل-ختام-مهرجان-البحر-الأحمر

دوت الخليج يرصد إطلالة ياسمين صبري بمهرجان البحر الأحمر

وكان من بين الحضور، الفنانة المتألقة ياسمين صبري، والذي ظهرت مرتدية فستان أبيض طويل يتسم بالبساطة والإحتشام، فضلا عن ترك شعرها منسابا ليتناسب مع هدوء إطلالتها.

ومن المقرر عرض فيلم «برا المهنج» ،اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته السينمائية الأولى بالمملكة العربية السعودية.

عرض فيلم برا المنهج بمهرجان البحر الأحمر

والفيلم بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث ، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.

أحداث فيلم «برا المنهج»

وتدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئاً من العالم، ز تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

ويقام العرض العالمي الأول لفيلم "برا المنهج" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذى يقام فى الفترة من 6 - 15 ديسمبر، بعد اختياره فيلم ختام الدورة الافتتاحية للمهرجان الدولي المقامة بمدينة جدة التاريخية، على أن ينطلق فى دور العرض بعد عرضه فى المهرجان مباشرة.

ياسيمن صبري في معسكر مغلق لتصوير مسلسلها الجديد

هذا وقد دخلت ياسمين صبري في معسكر مغلق لبدء تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد والذي استقرات على «حلم ليال» كاسم مبدئي له، وتتعاو به مع الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، الذي قدم لها نصًا مأخوذًا عن رواية عالمية، تميل كباقي أعمال كمال، إلى الكتابات والأفكار الفلسفية، ومن المقرر أن تنتهي ياسمين من مرحلة الجلسات المبدئية خلال الأيام المقبلة، لتدخل بعدها في مرحلة التحضير وترشيح النجوم المشاركين معها في البطولة، ومن المقرر أن يشهد العمل الجديد تغيير جذري في نوعية الأدوار التي اعتاد الجمهور على رؤيتها من قبل ياسمين.