حفيظ دراجي معلقاً على مباراة مصر وتونس بنصف نهائي كأس العرب

/665937/حفيظ-دراجي-معلقا-على-مباراة-مصر-وتونس-بنصف-نهائي-كأس-العرب

أعلنت قناة "بي أن سبورت"، الناقلة لمباراة مصر أمام تونس في نصف نهائي كأس العرب قطر 2021، تعيين حفيظ دراجي معلقاً على اللقاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعد ذلك اللقاء الثالث لمنتخب مصر في كأس العرب الذي يعلق عليه حفيظ دراجي، حيث قام بالتعليق على لقاء الفراعنة أمام السودان وأمام الأردن.

ويدخل المنتخب الوطني مباراة نصف نهائي بطولة كأس العرب، أمام المنتخب التونسي، بعد الفوز في ربع نهائي البطولة على الشقيق الأردني بنتيجة ثلاثةة أهداف.

اللجنة المنظمة ترفض طلب تونس

ورفضت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، الطلب التونسي بخصوص الحضور الجماهيري في مباراة نصف النهائي من البطولة، والتي تجمع نسور قرطاج امام المنتخب المصري.

وطلب الاتحاد التونسي لكرة القدم من قطر، تخصيص 50% من الطاقة الاستيعابية لملعب المباراة التي ستجمعه مع نظيره المصري يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العرب 2021، وهو ما قبل بالرفض من اللجنة المنظمة.

وعزت اللجنة المنظمة للبطولة قرارها بالرفض، لكون الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قرر تخصيص تذاكر مباريات كأس العرب 2021 بشكل عشوائي، دون اي تمييز بين البلدان.

ويفتح استاد 974 القابل للتفكيك بمدينة الدوحة أبوابه لاستقبال أولى مواجهات مربع الكبار -نصف النهائي- كأس العرب 2021 بين مصر وتونس، في صدام شمال أفريقي ناري، سيعد بالكثير كما العادة لمنتخبات القارة السمراء.

وتقدم المنتخب التونسي بطلب للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، بتخصيص 50% من المساحة الإستيعابية من مدرجات ستاد ملعب اللقاء "974"، لحضور جمهور نسور قرطاجة.

محمد الشناوي

أعلن مسئولوا منتخب مصر عن جاهزية محمد الشناوي لحماية عرين الفراعنة، خلال المواجهة المرتقبة أمام تونس ضمن مباريات الدور نصف النهائي من كأس العرب قطر 2021.

وكان أصيب الشناوي خلال اللقاء الماضي أمام الأردن بشد في الخلفية، قبل أن يجري بعض الاشاعات للأطمئنان على حالته، ليكون جاهز في الأخير بشكل رسمي لمواجهة تونس ولن تعيقه الإصابة.