النائب علاء مصطفي يشيد بجهود وزارة الداخلية في كشف حقيقة التسريب المفبرك..ويؤكد: الجماعات الإرهابية تسعي لخلق قصص وهمية 

/665938/النائب-علاء-مصطفي-يشيد-بجهود-وزارة-الداخلية-في-كشف-حقيقة-التسريب-المفبركويؤكد-الجماعات-الإرهابية-تسعي-لخلق-قصص-وهمية

أشاد النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بعد أن تمكنت من كشف حقيقة التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبي علاء مصطفى بجهود وزارة الداخلية في كشف حقيقة التسريب المفبرك

حقيقة التسريب المفبرك

وقال مصطفي، خلال بيان له اليوم، أن سرعة أداء وزارة الداخلية في كشف حقيقة هذا التسريب كشفت مدى الجهود المبذولة واستعداتها لمواجهة مثل هذه القضايا بشتى صورها، مؤكدا علي أداء الأجهزة الأمنية في مصر تطور كثيرا خلال السنوات الأخيرة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أن نجاح رجال الأمن يعد رسالة حاسمة وواضحة لكل من تسول له نفسة المساس بأمن مصر وأنه لن يفلت من العقاب السريع على أيدى رجال وهبوا حياتهم فداء لمصر، موضحا أن الجماعات الإرهابية تسعي إلي خلق قصص وهمية وسيناريوهات كان الهدف منها إحداث شرخ في الإستقرار الوطني المصري، والعمل على إجهاض المكتسبات التي تحققها الدولة المصرية.

وأوضح النائب علاء مصطفي، أن الجماعات الإرهابية أرادت خلق حالة من الإحباط لدى المصريين، والعمل على وجود تشكيك بمؤسسات الدولة، ولكنهم لم ينجحوا بفضل هذه الضربات الأمنية.