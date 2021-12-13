/665942/النائب-محمد-الرشيدي--منابر-الجماعات-الإرهابية-لا-تتوقف-عن-تشويه-سمعة-مصر-ووزارة-الداخلية-كشفت-زيف-التسريبات-المفبركة

قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، إن وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني يواصلان إفشال المخططات الإخوانية التي تستهدف النيل من سمعة الدولة المصرية ، مضيفا أن الوزارة نجحت اليوم في كشف زيف ما تم تداوله من تسريبات مفبركة منسوبة لأحد قيادات الدولة ولا تمت للواقع بصلة.

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وأضاف الرشيدي أنه من السهولة فبركة محادثات ومكالمات صوتية والإدعاء بأنها تخص رجال ومسئولين في الدولة، إلا أن وزارة الداخلية وأجهزتها المحترفة يمكنها كشف التزوير خلال ساعات.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ ببيان وزارة الداخلية الذي أوضح تفاصيل المكالمة المفبركة من خلال فيديوهات مسجلة لأطراف الواقعة التي ادعى الإخواني الهارب أنهم مسئولين وحاول تشويه سمعة مصر من خلال ذلك.

الجماعات الارهابية

وأكد الرشيدي، أن منابر الجماعات الإرهابية والإخوان لن تتوقف أبدا عن بث سمومها وتشويه سمعة مصر لتحقيق مصالح داخلية وخارجية، مناشدا المواطنين ضرورة عدم المشاركة في تداول مثل هذه المنشورات أو المقاطع المزيفة.