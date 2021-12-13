/665943/النائبة-رقية-الهلالي-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-إحلال-وتجديد-شبكات-مياه-الشرب-والصرف-الصحى-بمركز-المنشاة-في-سوهاج

تقدمت النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو لجنة الاسكان مجلس النواب، بطلب احاطة الي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لكلاً من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

دوت الخليج

شبكات مياه الشرب بمركز المنشاة بسوهاج

وقالت النائبة المهندسة رقية الهلالي في طلبها ، أنها تلقت العديد من الشكاوي من أهالي مركز ومدينة المنشاة بمحافظة سوهاج، بشأن ضعف مياة الشرب وعدم وصولها للادوار العليا وانقطاعها بشكل مستمر، نتيجة تهالك خطوط مياة الشرب الاسبستوس ووجود كسور متعددة بها .

وطالبت عضو لجنة الاسكان في طلبها ، باحلال وتجديد خطوط المياة الاسبستوس لمركز ومدينة المنشاة بالكامل وتوفير الاعتماد المالي المطلوب بعد طلبنا وحصولنا علي الحصر التفصيلي من الشركة القابضة لمياة الشرب وتفاصيل الاحتياجات والاطوال الفعلية نظرا لمًا تعانيه الخطوط الحالية من تهالك وكسور مما يسبب ضعف المياة ومشاكل متعددة يعاني منها الاهالي بالمنطقة بالكامل.

كما طالبت النائبة رقية الهلالي بتحويل طلب الاحاطة التي تقدمت به الي اللجنة المختصة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب الموقر لمناقشة طلبها.