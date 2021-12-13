/665944/تعرف-على-موعد-مباريات-جولة-الذهاب-لدور-الـ-16-لدوري-أبطال-أوروبا

أجريت اليوم قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت العديد من المفاجآت وإعادتها وإبطال القرعة الأولى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بإعادة القرعة بسبب أخطاء خلال إجراء الأولى لتعترض أندية مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، ليتم إعادتها في الرابعة مساء اليوم.

وفيما يلي مواعيد حولة الذهاب لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا:

الثلاثاء 15 فبراير 2022

باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

سبورتنج لشبونة ضد مانشستر سيتي

الأربعاء 16 فبراير 2022

إنتر ميلان ضد ليفربول

سالزبورج ضد بايرن ميونخ

الثلاثاء 22 فبراير 2022

تشيلسي ضد ليل

فياريال ضد يوفنتوس

الأربعاء 23 فبراير 2022

أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد

بنفيكا ضد أياكس

تعرف على قرعة دوري أبطال أوروبا المعدلة.. وتسفر عن مواجهات نارية مرتقبة

أقيمت منذ قليل قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022.

وأسفرت القرعة التي أقيمت في مدينة "نيون" السويسرية ظهر اليوم الأثنين عن مواجهات نارية للدور المقبل الناري والمنتظر.

وكانت الأندية المتأهلة لدور الـ 16 كالتالي:

ريال مدريد الإسباني، أياكس الهولندي، ليفربول الإنجليزي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، بايرن ميونخ الألماني، ريد بول سالزبورج النمساوي.

باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، سبورتنج لشبونة البرتغالي، تشيلسي الإنجليزي، إنتر ميلان الإيطالي، فياريال الإسباني، بنفيكا البرتغالي، ليل الفرنسي.

وفيما يلي قرعة مباريات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا:

المواجهة الأولى: ريد بول سالزبورج النمساوي ضد بايرن مينوخ الألماني

المواجهة الثانية: سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

المواجهة الثالثة: بنفيكا البرتغالي ضد أياكس الهولندي

المواجهة الرابعة: تشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي

المواجهة الخامسة: أتلتيكو مدريد الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي

المواجهة السادسة: فياريال الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي

المواجهة السابعة: إنتر ميلان الإيطالي ضد ليفربول الإنجليزي

المواجهة الثامنة: باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد الإسباني

وستقام منافسات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا في شهر فبراير المقبل.

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