بالطرحة..الراقصة أنستازيا تخطف الأنظار على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر

/665947/بالطرحةالراقصة-أنستازيا-تخطف-الأنظار-على-ريد-كاربت-مهرجان-البحر-الأحمر

دوت الخليج يرصد إطلالة أنستازيا بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

وظهرت أنستازيا في الفيديو، بإطلالة محتشمةـ اذ ارتدت فستان أسود طويل لم يكشف عن أي جزء من جسدها، وتعمدت وضع طرحه سوداء على شعرها لإخفاء جزء منه.

وشهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي منذ دقائق، توافد عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء، لحضور حفل ختام دورته الجديدة بالسعودية من بينهم الفنانة ياسمين صبري ودرة وسلمى أبو ضيف وعمرو سلامة وزوجته.

ومن المقرر عرض فيلم «برا المهنج» ،اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته السينمائية الأولى بالمملكة العربية السعودية.

عرض فيلم برا المنهج بمهرجان البحر الأحمر

والفيلم بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث ، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.

أحداث فيلم «برا المنهج»

وتدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئاً من العالم، ز تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

ويقام العرض العالمي الأول لفيلم "برا المنهج" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذى يقام فى الفترة من 6 - 15 ديسمبر، بعد اختياره فيلم ختام الدورة الافتتاحية للمهرجان الدولي المقامة بمدينة جدة التاريخية، على أن ينطلق فى دور العرض بعد عرضه فى المهرجان مباشرة.