منتدى شباب العالم: كل فكرة تريد أن تخبر العالم عنها شاركها ودعنا نطير

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، بوست ترويجى للمنتدى المقرر انطلاقه فى شرم الشيخ فى الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل.





كتب الحساب الرسمى للصفحة: " استرخى مع بعض الحرية، حرية W YF، كل شىء عن فكرة تريد أن تخبر العالم عنها! شاركها، ودعنا نطير".

وتابع: "استمتع بالأنواع المختلفة من الأنشطة والمحادثات والألعاب مع الحاضرين الآخرين فى W YF، التواصل الاجتماعى وتكوين بعض الأصدقاء فى الحرية، بينما تستمتع أيضا".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وانطلق عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث استضاف أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.