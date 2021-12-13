نص كلمة نائب رئيس الرقابة الإدارية بمؤتمر مكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - وجاء نص كلمة نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية كالتالى:

السادة رؤساء وفود الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

السيدة غـادة والـى المـدير التنفيذى لمكتـب الأمـم المتحـدة المعنـى بالمخدرات والجريمة.

السادة أعضاء مكتب الدورة التاسعة.

السيدات والسادة بداية أتقـدم بخـالص التهنئـة لمعـالى الـوزير حسـن عبـد الشـافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على انتخابه رئيساً للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأتمنى له التوفيق فى مهمته القادمة.

كما اتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور حـارب سعيد العميمى رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات على فترة رئاسته للدورة الثامنة للمؤتمر.

أسمحوا لى أن أنقل ترحيب مصـر قيادة وشعباً بانعقاد المؤتمر على أرضها وبتشريف تلك الكوكبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين الذين حرصوا على الحضور وإثراء فعاليات المؤتمر آملين تحقيق نتائج إيجابية ترقى لطموحـات شـعوبنا باستمرار تطـوير ودعم أعمـال منـع ومكافحة الفساد.

الحضور الكريم، لقد حرصت مصر منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005 على تبنى منهج ثابت يرتكز على استمرار تطوير جهودها ودعم العمل الدولى للتواكب مع الاتفاقية، وقد تأكد ذلك بتقارير دورتى الاستعراض الأولى والثانيـة حيـث تـم تنفيذ العديد من الإجراءات منها:

فى مجال التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد، صدر دستور جمهورية مصر العربية عام 2014 متضمنا التزام الدولة بمكافحة الفساد وأكد على استقلال الأجهزة الرقابية فنيا ومالياً وإدارياً، وفى ذات العـام تـم تعديل قانون مكافحة غسل الأمـوال والتوسع فى جريمـة المصـدر وإلـزام كافـة الجهـات المعنيـة بالإخطـار بالاشتباه فى حالات جرائم غسل الأموال.

وفى عام 2017 تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية والتوسع فى نطـاق اختصاصاتها وإضافة مكافحة الجريمـة المنظمـة وغسل الأموال والكسب غير المشروع واستغلال الصفة العمومية، كمـا تضـمن القانون إنشـاء الأكاديميـة الوطنية لمكافحـة الفسـاد كـأول أكاديمية تدريبية متخصصة على المستوى القارى والإقليمى بهدف رفع الوعى وبناء القدرات وتعزيز التعاون الدولى وتبادل الخبرات بشأن سبل الوقاية من الفساد ومكافحته.

كمـا تـم تـعـديل قـانون العقوبـات عـام 2018 وإضـافة تجـريم رشـوة الموظف العام الأجنبى وموظفى المؤسسات الدولية العمومية ليتوافق مع قرارات الدورة الخامسة للمؤتمر ببنما عام 2013.

وكـذلك تـم إصـدار قـانون التعاقـدات العامـة عـام 2018 ليتوافـق مـع المعايير الدولية والمادة رقم 9 من الاتفاقية، وفى ذات الإطار تنفذ مصر مشروعاً طموحاً للتحـول الرقمـى مـن خـلال ميكنـة أعمـال كافة الجهـات الحكومية وربطها إلكترونياً لتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تبنى نظام إلكترونى لإجراءات التقاضى الجنائى والمدنى.

وتماشـيـا مـع المـادة الخامسـة مـن الاتفاقية تـم إطلاق الاستراتيجية الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد بمرحلتيهـا الأولـى 2014 - 2018 والثانية 2019 - 2022 بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والتى توافقت مع إعلان مراكش بالمغرب.

وقد أسفرت نتائج المتابعة للمرحلة الثانية عن تحقيق نحو 85 % من المستهدف إنجازه خلال الفترة وذلك فى ظل ظروف صعبة يمر بها العالم أجمـع نتيجـة لانتشار جائحـة "كوفيـد 19" وحرصـت مصـر علـى نشر تقرير نتائج المتابعة إعمالاً لمبدأ الشفافية.

الحضور الكريم، إن الإعلان السياسى الذى تم اعتماده بالدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة فى يونيو 2021 يعد وثيقة دولية لمنع ومكافحة الفساد، ولقد قامت مصر بتبنى مشروع قرار إجرائى لمتابعة تنفيذه وندعو الدول للتوافق عليه.

السيد الرئيس، لقـد أظهـرت أزمـة انتشار جائحـة كورونـا ومـا اسـتتبعته مـن مشـاكل اجتماعية واقتصادية ضـرورة التعـاون الـدولى لتعزيـز التـدابير اللازمـة لمنع ومكافحـة الفسـاد فـى وقـت الأزمات والكوارث والتعـافى منها، ومن هنـا يأتى إعلان شرم الشيخ الذى تقدمت به مصر، ليكون بمثابة نقطة الانطلاق للعمل الدولى المشترك، وأدعو كافة الدول الأطراف إلى تبنى هذا الإعلان الهـام، الذى يؤكـد فـى جـوهرة علـى شـراكاتنا وتعاوننا الدولى.

وفى الختـام أتوجـه بالشكر إلى جميع أعضاء سكرتارية مكتـب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة على الدعم التقنى والتنسيق الفعـال لاستضافة مصـر للـدورة التاسـعة لمـؤتمر الـدول الأطـراف بمدينة شرم الشيخ، وتعرب مصـر عـن ثقتهـا الكبيـرة فـى شخص سيادتكم وهيئـة مكتـب المـؤتمر على قيـادة منظومـة العمـل خـلال الـدورة التاسعة لتفعيل تنفيذ أهداف الاتفاقية، والعمل على تعزيز التعاون الإقليمى والدولى لمنع ومكافحة الفساد.