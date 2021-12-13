المفتى: حرب الدولة ومؤسساتها مع جماعة الإخوان الإرهابية لا تزال مستمرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الدكتور شوقى علام، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أن تلك الجماعة التخريبية تراهن على تضليل وعى الشعب باستخدام أدوات حروب الجيل الخامس. وتابع: "أنا على يقين بأن الزبد سيذهب جفاء.. وأن ما ينفع الناس سيمكث فى الأرض".

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