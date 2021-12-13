مقدمة احتفالية إعادة إعمار غزة: مصر رايتنا العالية وجزيرة الأمل المتبقية

جدة - نرمين السيد - قالت مقدمة احتفالية بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار غزة، اليوم الإثنين، إن مصر هى رشة الماء الأخيرة فى زمزمية العطشى، متابعة: "هى رايتنا العالية وجزيرة الأمل المتبقية".





وأضافت: "مصر بالنسبة لفلسطين هى الدنيا كلها هى قراءات القرآن والتراتيل والأغانى والأفلام والتاريخ والسينما وكل شىء، الناس هنا مصريون الهوى، فالعلاقات تاريخية تضرب بجذورها فى جميع مناحى الحياة، ومصر الحاضنة الرئيسية للقضية الفلسطينية". وتابعت: "فى المحن والشدائد يبرز الرجال، دوما ما أثبت المصريون أن مواقفهم تاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وما يحدث الآن ما هو إلا تجسيد لقناعة لا تتغير لدى صانع القرار المصرى، كل التحية من الفلسطينيين للشعب المصرى".

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