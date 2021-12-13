خدمات مرورية مكثفة تزامنًا مع بدء أعمال إنشائية بمحور المشير طنطاوى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتعليق "كمرات" معدنية بمحور المشير طنطاوى، مما يستلزم استقطاع حارة مرورية بمنتصف الطريق القادم من منطقة أعلى المشير الغربى، باتجاه كوبرى التسعين، مع استبقاء حركة المرور طولى وصولًا لأمام منطقة دار الوقود.





وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الاثنين، أنه سيتم تنفيذ الأعمال بدءًا من الساعة 11 مساءً، وحتى الساعة 6 صباحًا، وذلك لمدة تسعة أيام. وأكدت قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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