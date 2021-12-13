أسامة ربيع: الرئيس طلب إنهاء أعمال تطوير قناة السويس قبل موعدها بـ6...

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى طلب الانتهاء من تطوير القطاع الجنوبى بالقناة قبل موعده المحدد بـ6 أشهر، لافتًا إلى أنه سيكون هناك ازدواج فى البحيرات المرة وهو الأمر الذى سيسمح بزيادة عدد السفن فى المجرى الملاحى، وتابع: "سيتم تحسين الملاحة فى هذا القطاع بنسبة 28%".

وأضاف خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، أن أعمال التطوير تسير وفق المخطط لها، والتى ستنتهى فى يونيو 2023، وتابع: "نحن نعمل على التطوير خلال العمل.. لم تتوقف الأعمال فى القناة خلال مرحلة التطوير".

ولفت الفريق أسامة ربيع، إلى أنه لا يوجد أى ردود أفعال سلبية تجاه الزيادة المقدرة بـ6% اعتبارًا من شهر فبراير المقبل، وتابع: "الزيادة لا تذكر كون الحاوية ارتفعت لألف دولار والـ6% أمر بسيط والجميع قالوا من حقكم الرفع بعد رفع أسعار تداول الحاويات، وتابع: "نعمل وفق طلبات العملاء وأعمال التطوير تأتى من أجل إغلاق الطريق على أى طريق بديل للقناة".