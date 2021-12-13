لجنة مكافحة كورونا: البروتوكولات العلاجية فعالة ضد متحورات الفيروس

قالت الدكتورة نهى عاصم، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن التحورات الحالية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، تستجيب للبروتوكولات العلاجية الحالية، كون المتحورات له بعد مناعى ويتم تحديث البروتوكولات وفقاً لذلك.
وأضافت "نهى عاصم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، أن معظم إصابات متحور "أوميكرون"، طفيفة، نافية ما يقال حول أن إصابات المتحور الجديد كانت قد حصلت على التطعيم، وتابعت:"لا توجد دورية عملية أكدت هذا حتى الآن".
وفيما يتعلق بالجرعة المعززة، قالت "نهى عاصم"، إن كل المعلن علمياً حتى الآن يؤكد أن الجرعة الثالثة وهى المعززة عندما تكون من لقاح خلاف الجرعة الأولى والثانية تكون أفضل وتحقق مناعة أكبر.
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