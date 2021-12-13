مفتى الجمهورية : الإخوان الإرهابية تستخدم أدوات حروب الجيل الخامس لتضليل وعى...

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لا زلت موقنا تمام اليقين أن حرب الدولة ومؤسساتها مع جماعة الإخوان الإرهابية لا تزال مستمرة.

وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك: أن تلك الجماعة التخريبية تراهن على تضليل وعى الشعب باستخدام أدوات حروب الجيل الخامس.. وأنا على يقين بأن الزبد سيذهب جفاء.. وأن ما ينفع الناس سيمكث فى الأرض.