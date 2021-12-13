/665959/إحالة--291-موظف بعدد-27-منشأه-حكومية-للتحقيق-لعدم-الإنضباط-الإداري-بالبحيرة

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بالبحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور لرئاسة كامل غطاس، عدد من الحملات التفتيشية المكثفة على المصالح الحكومية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حيث تت خلال الحمله المرور على ٢٧ منشأة حكومية بنطاق قري زاوية غزال وافلافة وسنهور ونديبه لمتابعة الانضباط الإداري وإلتزام جميع العاملين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

إحالة 291 موظف بعدد 27 منشأه حكومية للتحقيق لعدم الإنضباط الإداري بالبحيرة

وشملت الحملة متابعة الوحدات المحلية بقري زاوية غزال - افلاقة - نديبه - الجمعية التعاونية الزراعية بناحية افلاقة - الجمعية الزراعية بعزب قابيل - جمعية الزراعية بسنهور - جمعية التعاونية الزراعية بمنشاة الخزان - الجمعية التعاونية الزراعية بنديبه - الوحدة البيطرية بزاوية غزال - وحدة شروق الصحية بافلاقة - مركز صحة زاوية غزال - الوحدة الصحية بنديبه - وحدة طب الأسرة بسنهور - وحدة طب الأسرة بنفرة - وحدة طب الأسرة ببني هلال - مكتبة الطفل والشباب بزاوية غزال - مركز شباب زاوية غزال - مركز شباب كفر هلال - مكتب الشئون الاجتماعية بسنهور - مكتب تموين سنهور - المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بزاوية غزال - مدرسة مجمعة زاوية غزال الابتدائية - مدرستى منشأة نصار الابتدائية والاعدادية بزاوية غزال - مدرسة محطة الكهرباء المشتركة بزاوية غزال - مدرسة ساسون للتعليم الأساسي بزاوية غزال - مدرسة ابويادم الابتدائية والاعدادية بالفترة المسائية - مدرسة محمد مختار الاعدادية.

وأسفر الحملة عن رصد ٢٣٠ حاله ترك عمل من العاملين دون سند قانوني بعدد ١٣ منشأه حكومية، بالإضافة إلى رصد عدد ٦١حاله غياب من العاملين دون سند قانوني بعدد ١٦ منشأه أخرى.

إحالة 291 موظف بعدد 27 منشأه حكومية للتحقيق لعدم الإنضباط الإداري بالبحيرة

كان قد وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، وكذا التأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا المستجد والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية .