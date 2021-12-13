خاص لـ دوت الخليج بن شرقي يطير للإمارات للاتفاق مع أحد الفرق

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طلب أشرف بن شرقي من مسئولوا الزمالك عدم العودة للقاهرة في الوقت الحالي، ليحصل على اجازة عقب خروج المنتخب المغربي من بطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج عن أن اللاعب سوف يسافر إلى الإمارات للاتفاق مع أحد الفرق بالدوري الإماراتي، حول ضمه بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي القادم، حيث يحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.

ولم يتفق بن شرقي حتى الأن مع مسئولوا الزمالك حول تجديدة للقلعة البيضاء، مما يزيد الشكوك لرحيله عن الزمالك بعد نهاية عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم.

وكان خرج المستئار مرتضى منصور رئبيس نادي الزمالك بأنهم سيجلسوا مع بن شرقي وإذا أتفق اللاعب مع فريق أخر سيطالب بأن يخرج بتلك التصريحات لدى الاعلام وسيكرمه الزمالك ويشكره على الفترة التي قضاها داخل جدرن البيت الأبيض.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

يستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام نظيرة المقاولون العرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

الجدير بالذكر ان حقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا في آخر الجولات بهدف نظيف، ليصل إلى النقطة الثالثة عشر في المركز الثالث، وبفارق خمس نقاط عن المتصدر الأهلي.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الرائد السعودي في إطار الاستعداد لاستئناف لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 21 من الشهر الجاري على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وكان الفريق خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.

موعد مباراة الزمالك والرائد السعودي

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الرائد السعودي في إطار الاستعداد لاستئناف لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.