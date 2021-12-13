/665952/النائب-محمود-عصام-يشيد-بجهود-وزارة-الداخلية-في-كشف-حقيقة-التسريب-المفبرك

أشاد النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بعد أن تمكنت من كشف حقيقة التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة.

دوت الخليج

وقال عصام، خلال بيان له اليوم، أن وزارة الداخلية شهدت تطور كبير في آدائها وخدماتها على مختلف الأصعدة بما يضاهي أداء أفضل دول العالم، والتي تحرص على حياة المواطنين في المقام الأول وتضعها فوق كل اعتبار آخر.

النائب محمود عصام يشيد بجهود وزارة الداخلية في كشف حقيقة التسريب المفبرك

ووجه عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التحية والتقدير لجنود مصر الساهرة وصمام أمن وأمان الوطن أصحاب والعزيمة التي لا تلين، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية رعاة الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون ضد المعتدين والمجرمين.

وأشار النائب محمود عصام، إلي أن سرعة ونجاح قوات الأمن في كشف حيقية هذا التسريب الذي تسعي من خلاله الجماعات الإهابية إلي نشر الفوضي و وزعزة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، يرجع إلى الاستراتيجية الأمنية التي تنتهجها وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة.