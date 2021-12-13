مستقبل وطن يشيد بجهود وزارة الداخلية في حماية الوطن وإجهاض المُؤامرات والمُخططات

/665953/مستقبل-وطن-يشيد-بجهود-وزارة-الداخلية-في-حماية-الوطن-وإجهاض-المؤامرات-والمخططات

توجه حزب مُستقبل وطن بجزيل الشكر والعرفان لوزارة الداخلية وأجهزتها على جهودهم المُتواصلة التي لا تنقطع من أجل حماية الوطن والحفاظ على أمنه وإستقراره وإجهاض المُؤامرات والمُخططات التي تُحاك من قبل الجهات المُعادية، إضافة إلى قوى الشر خاصةً جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى دائماً للإضرار بالوطن والنيل من مُقدراته.

دوت الخليج يرصد شكر حزب مستقبل لوزارة الداخلية علىجهودها المتواصلة لحماية الوطن وأكد الحزب على أن سرعة كشف مُلابسات التسريبات المُفبركة التي أذاعها الإخوانى الهارب/ عبدالله الشريف عبر المواقع الإلكترونية وضبط الجُناة وإطلاع الرأي العام على حقائق الأمور .. يُعزز الفخر والثقة في قُدرات الوطن بالتصدى للمُحاولات المُتكررة لترويح الشائعات والمعلومات المغلوطة والمُزيفة التي تستهدف التشكيك في مُؤسسات الدولة ورموزها أمام الرأي العام الدولى و المحلى. حزب مستقبل وطن كما أكد الحزب على دعمه ومُساندته لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي " رئيس الجمهورية " وكافة مؤسسات الدولة لجهودهم المبذولة لتحدى الصعاب وتذليل العقبات أمام تحقيق التنمية والإزدهار لوطننا الحبيب والحفاظ على أمنه وإستقراره .. وأن كافة المُحاولات الفاشلة التي تُنفذها الجماعة الإرهابية لن تنال من صلابة وتماسك الشعب المصرى ومُؤسساته الوطنية. ويتقدم الحزب بالتحية لشهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المُسلحة والشرطة الذين ضَحَّوا بأرواحهم من أجل تثبيت دعائم إستقرار الوطن.

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